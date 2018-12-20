Двадцать артистов примут участие в новогодней вечеринке Signal

Двадцать артистов примут участие в новогодней вечеринке SignalAlessandro Adriani© Discogs
С вечера 31 декабря до утра 2 января в московском центре дизайна Artplay пройдет вечерника Signal New Year, на которой выступят двадцать артистов из Великобритании, Германии, Италии, Польши и России.
Иностранными участниками Signal New Year станут Randomer (Великобритания), Nene H (Германия), Alessandro Adriani (Италия), dOP (Франция), Michal Jablonski (Польша), Etienne (Франция) и Topper (Италия).
Также на вечеринке выступят российские артисты Buttechno, Interchain, Sofia Rodina, Nikita Zabelin, Philipp Gorbachev, Anton Zap, Dasha Redkina, Olga Korol, Odopt, Kovyazin D, Mashkov, Adamov и Boym.
Организаторы Signal New Year готовят четыре танцпола на разных уровнях: «Главная сцена Signal и танцпол The Box — первый уровень, между ними общий backstage, лестницы ведут в новое пространство D-sko и к воронке времени Void».
Для главной сцены международная студия интерактивных медиа Sila Sveta совместно с агентством «Архитекция» создаст новую версию «Черной дыры» — инсталляции в форме вогнутой полуcферы, диаметром пять с половиной метров, на которую будут направлены четыре проектора мощностью 20 тысяч люмен каждый.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
новости
Вчера
18:21«Алиса» стала гидом по коллекции импрессионистов Пушкинского музея
17:02«Порядок слов» проведет музыкальный фестиваль
15:09Объявлен открытый конкурс на грант для российских уличных художников
13:58Путин: необходимо наказывать за поругание государственных символов в интернете
13:33Двадцать артистов примут участие в новогодней вечеринке Signal
12:49Третьяковка объявила планы на 2019 год
11:44Ульрих Шнаус выступит в Москве
19 декабря 2018
18:04В Совфеде призвали ограничить доступ к антироссийским фильмам
17:13Галерея Proun устраивает выставку-бартерВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить