Двадцать артистов примут участие в новогодней вечеринке Signal

Alessandro Adriani © Discogs

С вечера 31 декабря до утра 2 января в московском центре дизайна Artplay пройдет вечерника Signal New Year, на которой выступят двадцать артистов из Великобритании, Германии, Италии, Польши и России.

Иностранными участниками Signal New Year станут Randomer (Великобритания), Nene H (Германия), Alessandro Adriani (Италия), dOP (Франция), Michal Jablonski (Польша), Etienne (Франция) и Topper (Италия).

Также на вечеринке выступят российские артисты Buttechno, Interchain, Sofia Rodina, Nikita Zabelin, Philipp Gorbachev, Anton Zap, Dasha Redkina, Olga Korol, Odopt, Kovyazin D, Mashkov, Adamov и Boym.

Организаторы Signal New Year готовят четыре танцпола на разных уровнях: «Главная сцена Signal и танцпол The Box — первый уровень, между ними общий backstage, лестницы ведут в новое пространство D-sko и к воронке времени Void».

Для главной сцены международная студия интерактивных медиа Sila Sveta совместно с агентством «Архитекция» создаст новую версию «Черной дыры» — инсталляции в форме вогнутой полуcферы, диаметром пять с половиной метров, на которую будут направлены четыре проектора мощностью 20 тысяч люмен каждый.

















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