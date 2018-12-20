Третьяковка объявила планы на 2019 год

Илья Репин. Не ждали. 1884-1888 (фрагмент) © Государственная Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) представила расписание выставок на 2019 год.

Сведения о предстоящих выставках опубликованы на сайте ГТГ.

Главным событием года, отмечает «Артгид», станет большая ретроспектива Ильи Репина. Она пройдет с 14 марта по 18 августа на трех этажах Новой Третьяковки. В экспозицию войдут более 180 картины и 130 графических работ из 26 российских и зарубежных музеев и частных коллекций.

В апреле в Инженерном корпусе откроется выставка Эдварда Мунка, на которой будет представлено около ста произведений, в том числе авторская копия знаменитого «Крика». Как сообщалось ранее, основной «Крик», хранящийся в Национальной галерее в Осло, не выдается по своей сохранности.

Также в Инженерном корпусе осенью откроется ретроспектива Василия Поленова, на которой можно будет увидеть 150 произведений художника из 16 российских музеев и частных собраний.

Кроме того, на 2019 год запланированы выставки Бориса Голополосова, Анны Голубкиной, Николая Наседкина, Ивана Похитонова, Семена Файбисовича, в Новой Третьяковке пройдет выставка к столетию Музея живописной культуры и выставка геометрической абстракции 1960-х — 2000-х годов.

















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