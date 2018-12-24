Ульрих Шнаус выступит в Москве© Pluton
27 декабря в московском клубе «Плутон» в серии Synthposium Live пройдет концерт немецкого электронного музыканта Ульриха Шнауса.
Начало в 19:00, билеты продаются на сайте клуба.
«Известный своими мелодичными переплетениями жанров в различных парадигмах, вытянув элементы инди-культуры и шугейза в эмбиент среду, Шнаус по-прежнему остается приверженцем берлинской электронной школы в ее классическом понимании, — пишут организаторы концерта. — Это доказывает его свежая пластинка "Improvisations". Мягкий, во многом консервативный аналоговый звук постепенно возвращает внимание к истокам немецкой электроники, к 70-м и в частности к группе Tangerine Dream, участником которой Ульрих является на данный момент».
Перед концертом состоится public talk с артистом, организованный совместно с Moscow Music School. Начало в 18:00, вход свободный по предварительной регистрации.
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