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Ульрих Шнаус выступит в Москве

News_detailed_picture© Pluton

27 декабря в московском клубе «Плутон» в серии Synthposium Live пройдет концерт немецкого электронного музыканта Ульриха Шнауса.

Начало в 19:00, билеты продаются на сайте клуба.

«Известный своими мелодичными переплетениями жанров в различных парадигмах, вытянув элементы инди-культуры и шугейза в эмбиент среду, Шнаус по-прежнему остается приверженцем берлинской электронной школы в ее классическом понимании, — пишут организаторы концерта. — Это доказывает его свежая пластинка "Improvisations". Мягкий, во многом консервативный аналоговый звук постепенно возвращает внимание к истокам немецкой электроники, к 70-м и в частности к группе Tangerine Dream, участником которой Ульрих является на данный момент».

Перед концертом состоится public talk с артистом, организованный совместно с Moscow Music School. Начало в 18:00, вход свободный по предварительной регистрации.







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