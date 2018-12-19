Галерея Proun устраивает выставку-бартер© Proun Moscow
До 11 января галерея Proun Moscow приниает заявки от молодых художников на участие в проекте нового формата «АРТ <—> ВСЁ», который объединит в себе элементы выставки, аукциона, ярмарки и бартера.
Заполнить форму можно на сайте галереи.
Выставка «АРТ <—> ВСЁ» пройдет с 15 января до 27 февраля в формате открытого аукциона, где за каждый объект зритель предлагает всё, кроме денег. Это может быть собственная «работа»: услуга, предмет или не имеющая материальной формы идея. Прототип выставки — брюссельская ярмарка Art Truc Troc & Design.
«Выставка станет открытой платформой коммуникации со зрителем, — пишут организаторы. — Для молодых имен это шанс заявить о себе, а для тех, чьи работы уже уходят с молотка и пополняют коллекции по всему миру, — возможность принять участие в единственном подобном проекте в России. К участию приглашаются художники, работающие в разных медиа: от живописи и скульптуры до кинетических инсталляций и медиа-арта».
Ожидается, что в выставке-бартере «АРТ <—> ВСЁ» в галерее Proun Moscow на заводе «Плутон» примут участие более ста художников.
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