Предновогодний фестиваль винила пройдет в «Плутоне»© Worldpics
22 декабря на экспериментальной культурной площадке в цехе действующего завода «Плутон» на территории московского центра дизайна Artplay состоится фестиваль Vinyl Acryl.
Начало в 13:00, вход свободный.
Организаторы фестиваля — творческий дуэт Vinyl Acryl художницы Марии Красновой и диджея Бориса Солдатова (DJ SAFF) — готовят выступления виниловых диджеев в двух музыкальных зонах, маркет винила, выставку-продажу работ современных художников, мастер-классы и чилл-аут зону с баром.
На Vinyl Acryl выступят диджеи Евгений Соловьев, darinkk, Mark, Radionovsky&Vasilev, Exzentl, Paul Sitter, Gutta, Vlad Cheis, Shuher, LAURA (Laura Khalilova) и Schulz.
В выставке примут участие художники Алексей Се, Дима Шмель, Светлана Бабайцева, Альбина Кан, Андрей Николаев, Appollinariya / Sun Beam, Alex Plase и Лена Сулейманова.
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