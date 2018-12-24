Госдума смягчила 282-ю статью

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Сегодня, 19 декабря, Госдума приняла законы, которые частично декриминализуют статью 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Об этом сообщает сайт Госдумы.

Проекта законов были внесены в октябре президентом Владимиром Путиным. Согласно одному из них, уголовная ответственность за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», совершенные публично, в том числе в СМИ и интернете будет наступать только в случае, если подобные действия совершены более одного раза в течение года.

Другим законопроектом устанавливается административная ответственность за нарушения такого рода в случае, если они совершаются впервые, а также в случае повторного нарушения.

Комментируя принятие законопроектов в первом чтении, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в частности, говорил, что в последние год-полтора за лайки и репосты были возбуждены уголовные дела даже в отношении тех лиц, у кого не было умысла экстремистской направленности, причем «те дела, которые будут возбуждены до принятия данного закона, будут прекращены».

















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