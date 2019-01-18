В Москве пройдет фотовыставка «Новый пейзаж»

Александр Гронский. Из серии «Меньше единицы». 2006–2008

22 января в Фонде культуры «Екатерина» в Москве откроется выставка «Новый пейзаж», на которой будут представлены работы фотографов Александра Гронского, Валерия Нистратова, Сергея Новикова, Лизы Фактор, Максима Шера, Анастасии Цайдер и Петра Антона.

Как сообщает сайт Фонда культуры «Екатерина», участники выставки «широко выставлялись в России и за рубежом, среди них — лауреаты таких премий в области фотографии и современного искусства, как World Press Photo, Foam Paul Huf Award, премия "Инновация"».

Выставка «Новый пейзаж» — первое масштабное обобщение фотографических исследований пейзажа, осмысляющих новую российскую повседневность. Отслеживая изменения антропогенного ландшафта от индустриального к постиндустриальному, художники фиксируют и иные трансформации: от плановой экономики к рыночной, от советского к российскому. Собранные вместе проекты — свидетельства радикальных изменений ландшафта и культуры, беспрецедентных по интенсивности и масштабу.

Проект «Новый пейзаж» реализован при поддержке Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» и был впервые представлен весной 2018 года в Арт-галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге. В течение года выставка также демонстрировалась в Музее современного искусства PERMM в Перми, Музейном комплексе имени И.Я. Словцова в Тюмени, Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске. Выставка в Фонде культуры «Екатерина» станет премьерой проекта в Москве.

Выставка «Новый пейзаж» в Фонде культуры «Екатерина» в Москве продлится до 24 марта. К выставке приурочена публичная программа, посвященная вопросам изучения среды обитания, повседневности, современной фотографии и искусства.









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