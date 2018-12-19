В Русском музее нашли считавшийся утраченным портрет Пушкина работы Петрова-Водкина

© Русский музей / YouTube

Сотрудники отдела технологических исследований Государственного Русского музея (ГРМ) обнаружили под эскизом к картине «Колхозницы» Кузьмы Петрова-Водкина более ранний портрет Пушкина. Ранее считалось, что он был уничтожен художником.

Об этом сообщает сайт ГРМ. Видео, посвященное открытию, размещено в YouTube-канале музея.

«Колхозницы» датируются 1937–1939 годами. «При исследовании, используя аппаратуру для того, чтобы увидеть изображение под верхним слоем, нам удалось идентифицировать человека, который изображен под этими работницами... Вот здесь голова поэта, плечи, сюртук, он сидит на диване», — рассказывает заведующий отделом технологических исследований ГРМ Сергей Сирро.

На сайте библиотеки Всероссийского музея А.С. Пушкина приводится фотография портрета, а также отрывок из воспоминаний дочери художника, Елены Петровой-Водкиной.

«Пушкин у папы никак не получался. Он начал его рисовать в Болдине. Пушкин сидит на диване, нога протянута, рядом полукруглый столик, а на ковре валяется сжатое письмо: видимо, Натали, — писала она. — Я отлично помню, как я к папе заглянула, а он в плохом настроении, говорит, "Что-то у меня не клеится с Пушкиным". Вот образ не может никак схватить. Образ чувствует, а потом вдруг, ни с того, ни с сего, он берет ножик и режет картину».

«Считалось, что портрет был уничтожен, потому что позднее нашли обрезки картины, — пояснил Сергей Сирро. — На самом деле художник отрезал нижнюю часть холста и написал этих работниц. <...> Мы нашли ту самую работу, которая практически 80 лет считалась утраченной».













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