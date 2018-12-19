В Русском музее нашли считавшийся утраченным портрет Пушкина работы Петрова-Водкина© Русский музей / YouTube
Сотрудники отдела технологических исследований Государственного Русского музея (ГРМ) обнаружили под эскизом к картине «Колхозницы» Кузьмы Петрова-Водкина более ранний портрет Пушкина. Ранее считалось, что он был уничтожен художником.
Об этом сообщает сайт ГРМ. Видео, посвященное открытию, размещено в YouTube-канале музея.
«Колхозницы» датируются 1937–1939 годами. «При исследовании, используя аппаратуру для того, чтобы увидеть изображение под верхним слоем, нам удалось идентифицировать человека, который изображен под этими работницами... Вот здесь голова поэта, плечи, сюртук, он сидит на диване», — рассказывает заведующий отделом технологических исследований ГРМ Сергей Сирро.
На сайте библиотеки Всероссийского музея А.С. Пушкина приводится фотография портрета, а также отрывок из воспоминаний дочери художника, Елены Петровой-Водкиной.
«Пушкин у папы никак не получался. Он начал его рисовать в Болдине. Пушкин сидит на диване, нога протянута, рядом полукруглый столик, а на ковре валяется сжатое письмо: видимо, Натали, — писала она. — Я отлично помню, как я к папе заглянула, а он в плохом настроении, говорит, "Что-то у меня не клеится с Пушкиным". Вот образ не может никак схватить. Образ чувствует, а потом вдруг, ни с того, ни с сего, он берет ножик и режет картину».
«Считалось, что портрет был уничтожен, потому что позднее нашли обрезки картины, — пояснил Сергей Сирро. — На самом деле художник отрезал нижнюю часть холста и написал этих работниц. <...> Мы нашли ту самую работу, которая практически 80 лет считалась утраченной».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
новости
18:04В Совфеде призвали ограничить доступ к антироссийским фильмам
17:13Галерея Proun устраивает выставку-бартер
15:22Предновогодний фестиваль винила пройдет в «Плутоне»
14:35Госдума смягчила 282-ю статью
12:44Объявлены номинанты премии «Белый слон»
11:22В Русском музее нашли считавшийся утраченным портрет Пушкина работы Петрова-Водкина
Вчера
18:30Российский фильм покажут на Берлинале
16:53Госдума одобрила закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами
15:37Фестиваль Stereoleto объявил первых участниковВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить