Российский фильм покажут на Берлинале

Российский фильм покажут на БерлиналеКадр из фильма «Кислота»© Студия «Слон», TrueMen Pictures
В секции «Панорама» 69-го Берлинского международного кинофестиваля будет представлен фильм «Кислота» 26-летнего российского режиссера Александра Горчилина.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Берлинале.
«В программу "Панорама" традиционно отбираются новые независимые и авторские фильмы, которые поднимают противоречивые темы или имеют нетрадиционный эстетический стиль», — напоминает «Профисинема». В прошлом году в «Панораме» участвовал фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль» и выиграл приз зрительских симпатий.
«Кислота» — первая полнометражная игровая картина Александра Горчилина — в июне 2018 года получила на фестивале «Кинотавр» приз за лучший дебют.
«Саше и Пете по 20 лет, они ходят на вечеринки, ругаются с родственниками и пытаются понять собственные мысли и желания. После одной из вечеринок и равнодушно брошенного "хочешь прыгать — прыгай" их общий знакомый и правда выбросится с балкона, а Саша и Петя успеют совершить кучу безответственных поступков», — говорится в описании фильма на сайте кинофестиваля «Стрелки».
Берлинале-2019 пройдет с 7 по 17 февраля, председателем жюри будет французская актриса Жюльет Бинош, откроет фестиваль фильм датского режиссера Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев» (The Kindness of Strangers).
Уже известно, что почетного «Золотого медведя» в Берлине получит британская актриса Шарлотта Рэмплинг. Кроме того, объявлены первые фильмы основной программы, в том числе «Божьей милостью» (Grâce à dieu, Франция) Франсуа Озона и «Золотая перчатка» (Der Goldene Handschuh, Германия-Франция) Фатиха Акина.
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