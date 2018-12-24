Госдума одобрила закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами

Один из авторов законопроекта, депутат Андрей Луговой © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 18 декабря Госдума приняла в первом чтении проект закона, ограничивающего права владения новостными агрегаторами для иностранцев, иностранных государств и международных организаций.

Законопроект был внесен 22 октября депутатами Антоном Горелкиным («Единая Россия»), Андреем Луговым (ЛДПР), Михаилом Старшиновым («Единая Россия») и Борисом Пайкиным (ЛДПР), передает «Интерфакс».

На сегодняшнем заседании, сообщает сайт Госдумы, было решено «принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту». Поправки должны быть представлены в течение 30 дней, т.е. до 16 января 2019 года.

Согласно законопроекту, владельцем новостного агрегатора не могут быть иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности.

Кроме того, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20% долей (акций) любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) владельца новостного агрегатора.

К новостному агреготору, нарушившему эти требования, по решению суда можен быть ограничен доступ на территории РФ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагаемые ограничения аналогичны тем, что действуют в отношении СМИ с 2016 года.









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