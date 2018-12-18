«Рождественский вертеп Павла Карманова» представят в «Зарядье»

11 января 2019 года в Московском концертном зале «Зарядье» состоится премьера обновленной версии музыкальной мистерии «Рождественский вертеп Павла Карманова» по мотивам народной драмы «Смерть царя Ирода».

Впервые музыкальное представление под названием «Вертепное действо» Павел Карманов представил в канун Рождества 2002 года в Концертном зале имени П.И. Чайковского в декорациях художника Теодора Тэжика с участием ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», камерного ансамбля Opus Posth Татьяны Гринденко, ансамбля ударных инструментов Марка Пекарского, камерного оркестра «Гнесинские виртуозы» и рок-группы «Вежливый отказ».

К премьере в МКЗ «Зарядье» состав исполнителей и сценические аранжировки представления будут существенно изменены, также будет создано видеосопровождение.

11 января рождественскую мистерию представят ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», ансамбль «Персимфанс», музыкант-фольклорист Сергей Старостин, рок-группа «Вежливый отказ», детский вокальный ансамбль «Веретёнце», валторнист Аркадий Шилклопер и перкуссионист Мариан (Марио) Калдарару.

Премьера программы в зале «Зарядье» станет началом цикла показов обновленной версии «Рождественского вертепа Павла Карманова» в городах России и за рубежом.

















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