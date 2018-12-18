В РГБ пройдет публичная дискуссия «Зачем Толстой? Как жить в мире»

© Государственный музей Л.Н. Толстого

Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» и Российская государственная библиотека продолжают программу публичных дискуссий «Зачем Толстой?». Четвертый разговор из этой серии – «Зачем Толстой? Как жить в мире» – состоится 24 декабря в конференц-зале РГБ.

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Участниками дискуссии станут специалист в области истории российской культуры и интеллектуальной истории, доктор филологических наук, профессор РАНХиГС и Оксфордского университета Андрей Зорин и шеф-редактор сайта InLiberty, обозреватель газет «Ведомости» и The New York Times Максим Трудолюбов.

Участник-модератор — журналист, руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин.

В разговоре речь пойдет о Толстом — учителе жизни. Среди всех проблем, занимавших Толстого, главными всегда оставались вопросы «как жить?» и «зачем жить?».

Эти вопросы касаются и частной жизни, и общественного устройства: что должен делать человек, чтобы жить в мире с собой, и как добиться гармонии в отношениях между людьми и народами. Его этический максимализм оказал огромное влияние на современников и породил целое движение последователей. Насколько живы эти идеи сегодня и можем ли мы примерить на себя толстовское учение о человеке и обществе?





















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