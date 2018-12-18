Выставка памяти Дмитрия Брусникина пройдет в ММОМА

© «Территория»

Осенью 2019 года в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) откроется выставка, посвященная режиссеру Дмитрию Брусникину (1957-2018).

Выставка станет совместным проектом ММОМА и Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» и пройдет в октябре-ноябре 2019 года в рамках XIV фестиваля «Территория» и Международного фестиваля актуальной драматургии имени Дмитрия Брусникина, организованного театром «Практика». Куратор выставки — художница Ксения Перетрухина.

Как сообщает сайт «Территории», выставка дает возможность побывать в мире Брусникина, увидеть его глазами близких, друзей и коллег. В экспозиции, развертывающейся на разных этажах Образовательного центра ММОМА, воссоздается образ героя выставки, в котором соединяются детали его биографии, мечты и проекты.

Авторы проекта используют свидетельства близких, друзей и коллег режиссера, материалы из личного архива Марины Брусникиной.

В работе над выставкой участвует драматург Михаил Дурненков, вместе с Дмитрием Брусникиным и Ксенией Перетрухиной участвовавший в создании спектакля «До и после» в рамках фестиваля «Территория».

























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