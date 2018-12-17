Краснодарская «Типография» представит выставку «Своя история»

Виктор Пивоваров. Графика. 1989 © Из коллекции Степана Бугаёва и Варвары Чесноковой

С 21 декабря по 3 февраля в Центре современного искусства «Типография» в Краснодаре пройдет выставка «Своя история», на которой будет представлено более 50 работ российских художников.

В экспозицию войдут произведения из коллекций патронов центра — Николая Мороза, Евгения Руденко, Валерия Неженца, Степана Бугаёва и Варвары Чесноковой, Анны Губенко, Романа Левицкого и Натальи Таракановской.

Среди художников, чьи работы будут показаны на выставке в ЦСИ «Типография», Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Эдуард Штейнберг, Виктор Пивоваров, Борис Матросов, Егор Кошелев, Валерий Чтак, Илья Долгов, Света Шуваева, Антон Ланге, Егор Плотников, Людмила Баронина, Иван Дубяга, группировка ЗИП, Александр Чурсин и Бена Папян.

«Для нас — для команды "Типографии" — эта выставка во многом важна как благодарность людям, без чьей поддержки Центр — в том виде, в котором он сейчас существует, — просто был бы невозможен, — пишут организаторы выставки. — Но не только поэтому. Это еще и возможность посмотреть на (современное) искусство совершенно особым способом — глазами коллекционера».

В публичной программе выставки кураторские экскурсии, лекция об истории коллекционирования и меценатства и кинопоказы.





















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