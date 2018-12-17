В МАММ пройдет выставка «Оскар Рабин. Hommage»Оскар Рабин. УРА!. 1965© Собрание Эрика Багдасаряна
18 декабря, на сороковой день со дня смерти художника Оскара Рабина (1928–2018) в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) откроется выставка «Оскар Рабин. Hommage».
Организаторы выставки — МАММ, Фонд Иветы и Тамаза Манашеровых U-ART и Tsukanov Family Foundation, куратор — директор МАММ Ольга Свиблова.
В экспозицию войдут работы из собраний Государственной Третьяковской галереи, Tsukanov Family Foundation, фонда U-ART, Александра Кроника, Эльчина и Диляры Сафаровых, Игоря Маркина, Михаила Алшибая, Эрика Багдасаряна, Елены Лисиной и Александра Сапрыкина и Ивана Филонова.
В дни работы выставки в кинозале музея будут показаны фильмы о жизни и творчестве художника — «Оскар» (режиссеры Евгений Цымбал и Александр Смолянский) и «Счастливый путь» (режиссеры Татьяна Пинская и Александр Шаталов).
«Новая выставка Оскара Рабина в МАММ — дань творчеству классика и продолжение программы МАММ, представляющей историю российского современного искусства новому поколению зрителей. Это наша попытка "восстановить связь времен"», — сообщают организаторы выставки на сайте МАММ.
Выставка «Оскар Рабин. Hommage» в МАММ продлится до 17 февраля 2019 года.
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