Открыт набор на международный тренинг для продюсеров© «Золотая маска»
До 10 января 2019 года принимаются заявки на участие в международном тренинге для продюсеров, который проведут образовательный проект фестиваля «Золотая маска» Институт театра, Фонд V-A-C и Московский музей современного искусства (ММОМА) в сотрудничестве с Манчестерским международным фестивалем (MIF).
Занятия пройдут в Образовательном центре ММОМА с 4 по 8 февраля 2019 года.
Тренинг адресован продюсерам с опытом работы в области театрального, музыкального, фестивального, ивент-менеджмента, менеджмента городских событий.
Программа предлагает участникам практические навыки и знания, необходимые для продюсирования международных проектов — в первую очередь, продюсирования масштабных работ для проката заграницей, на стационарных площадках, site-specific и на фестивалях. Через практические задания и обсуждения, анализ кейсов под руководством опытных продюсеров, тренинг дает участникам инструменты для расширения собственного опыта.
Главные преподаватели тренинга — продюсеры MIF Пол Клэй и Салли Лай. Кроме того, со своими образовательными модулями выступят продюсеры фестиваля «Золотая маска», Фонда V-A-C, ММОМА.
Подробнее о тренинге, подаче заявок и условиях участия можно узнать на сайте «Золотой маски».
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