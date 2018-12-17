В России хотят ограничить краудфандинг© Система обеспечения законодетальной деятельности
Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект, которым в России вводится годовой лимит на частные вложения через краудфандинговые платформы.
Как сообщает РБК, размер лимита для частных лиц, не имеющих статуса квалифицированного инвестора, предполагается установить в размере 600 тысяч рублей в год, лимит вложений в один проект — в размере 100 тысяч рублей.
В проекте закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», принятом Госдумой в первом чтении этой весной, говорилось, что лимит частных вложений будет устанавливаться нормативными актами Банка России, а сумма в 600 тысяч рублей была нижним пороговым значением операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга в рамках борьбы с отмыванием доходов.
Законопроект внесли председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), депутаты Игорь Дивинский («Единая Россия») и Олег Николаев («Справедливая Россия»), а также член Совета Федерации Николай Журавлев.
Во втором чтении законопроект будет рассмотрен в январе 2019 года. «Данная версия законопроекта не ограничивает размер инвестиций в социальные или благотворительные проекты, — пояснил РБК Анатолий Аксаков. — Лимит установлен только для частных инвесторов, которые направляют денежные средства в коммерческие проекты».
«Вложение инвестиций посредством краудфандинговых (инвестиционных) платформ является высокорискованным и может привести к потере всех инвестируемых денежных средств в полном объеме. С целью принятия неквалифицированными инвесторами таких рисков и вводится ограничение по объему инвестирования в течение одного года не более 600 тысяч рублей», — цитирует РБК пресс-службу Банка России.
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