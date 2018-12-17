Вечер памяти Григория Дашевского пройдет в Москве

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28 декабря в московском клубе «Дом 12» состоится вечер, посвященный пятилетию со дня смерти поэта и переводчика Григория Дашевского (1964-2013).

Начало вечера в 20:00.

Тексты Григория Дашевского и свои будут читать:

Михаил Айзенберг

Дмитрий Веденяпин

Сергей Гандлевский

Виктор Голышев

Линор Горалик

Михаил Гронас

Юлий Гуголев

Филипп Дзядко

Евгения Лавут

Анатолий Найман

Анна Наринская

Татьяна Нешумова

Алеша Прокопьев

Мария Степанова

Елена Фанайлова











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