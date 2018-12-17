Вечер памяти Григория Дашевского пройдет в Москве© Вечер памяти Григория Дашевского / Facebook
28 декабря в московском клубе «Дом 12» состоится вечер, посвященный пятилетию со дня смерти поэта и переводчика Григория Дашевского (1964-2013).
Начало вечера в 20:00.
Тексты Григория Дашевского и свои будут читать:
- Михаил Айзенберг
- Дмитрий Веденяпин
- Сергей Гандлевский
- Виктор Голышев
- Линор Горалик
- Михаил Гронас
- Юлий Гуголев
- Филипп Дзядко
- Евгения Лавут
- Анатолий Найман
- Анна Наринская
- Татьяна Нешумова
- Алеша Прокопьев
- Мария Степанова
- Елена Фанайлова
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