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Вечер памяти Григория Дашевского пройдет в Москве

News_detailed_picture© Вечер памяти Григория Дашевского / Facebook

28 декабря в московском клубе «Дом 12» состоится вечер, посвященный пятилетию со дня смерти поэта и переводчика Григория Дашевского (1964-2013).

Начало вечера в 20:00.

Тексты Григория Дашевского и свои будут читать:

  • Михаил Айзенберг
  • Дмитрий Веденяпин
  • Сергей Гандлевский
  • Виктор Голышев
  • Линор Горалик
  • Михаил Гронас
  • Юлий Гуголев
  • Филипп Дзядко
  • Евгения Лавут
  • Анатолий Найман
  • Анна Наринская
  • Татьяна Нешумова
  • Алеша Прокопьев
  • Мария Степанова
  • Елена Фанайлова




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