Театральные критики назвали Кирилла Серебренникова человеком года

© Ира Полярная

Ассоциация театральных критиков (АТК) подвела итоги 2018 года. Человеком года члены АТК назвали художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова с формулировкой «За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста».

Серебренников был помещен под домашний арест 23 августа 2017 года в рамках так называемого «дела Седьмой студии», — напоминает сайт АТК. — Несмотря на это, Серебренникову даже в условиях домашнего ареста удается сохранять верность профессии и не прекращать свою творческую активность, выпуская спектакли и фильмы».

«В мае 2018 года на Каннском фестивале был показан его фильм "Лето", получивший приз за саундтрек. В конце октября этого года Серебренников был дважды номинирован на "Золотую маску" за спектакли "Маленькие трагедии" ("Гоголь-центр") и "Нуреев" (Большой театр). В начале ноября в оперном театре Цюриха с большим успехом прошла премьера оперы Моцарта "Так поступают все женщины" в постановке Серебренникова, а 25 декабря в "Гоголь-центре" состоится премьера его нового спектакля "Барокко"».

В шорт-лист АТК в номинации «Человек года» также вошли:

Елена Гремина и Михаил Угаров (посмертно) — за выдающийся вклад в дело созидания правозащитного театра, отстаивание прав и свобод личности;

Михаил Бычков — за проявленное упорство в строительстве Платоновского фестиваля;

Александр Калягин — за последовательное отстаивание интересов российского театра;

Мария Ревякина — за успешное развитие фестиваля «Золотая маска».

В номинации «Спектакль года» по версии АТК победил спектакль Дмитрия Крымова «Му-му» (Театр наций).

Шорт-лист лучших российских спектаклей по итогам 2018 года:

«Му-му» (Театр наций, Москва), реж. Дмитрий Крымов;

«Три толстяка» (БДТ имени Г.А. Товстоногова, Петербург), реж. Андрей Могучий;

«Три сестры» (МХТ имени А.П. Чехова, Москва), реж. Константин Богомолов;

«Дети солнца» (театр «Красный факел», Новосибирск), реж. Тимофей Кулябин;

«Мертвые души» (театр «Поиск», Лесосибирск), реж. Олег Липовецкий;

«Сережа» (МХТ имени А.П. Чехова, Москва), реж. Дмитрий Крымов;

«Пахита» (Урал Опера Балет, Екатеринбург), хореограф Вячеслав Самодуров;

«100% Воронеж» (компания RiminiProtokoll и Платоновский фестиваль, Воронеж), концепция — Хельгард Хауг, Штефан Кэги, Даниэль Ветцель;

«Мы берем это на себя» (гастроли цюрихского театра Шаушпильхаус на фестивале NET, Москва), реж. Кристоф Марталер;

«Утопия» (Театр наций, Москва), реж. Марат Гацалов;

«Триумф времени и бесчувствия» (МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва), реж. Константин Богомолов;

«Человек из рыбы» (МХТ имени А.П. Чехова, Москва), реж. Юрий Бутусов.



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ