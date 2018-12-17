Театральные критики назвали Кирилла Серебренникова человеком года© Ира Полярная
Ассоциация театральных критиков (АТК) подвела итоги 2018 года. Человеком года члены АТК назвали художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова с формулировкой «За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста».
Серебренников был помещен под домашний арест 23 августа 2017 года в рамках так называемого «дела Седьмой студии», — напоминает сайт АТК. — Несмотря на это, Серебренникову даже в условиях домашнего ареста удается сохранять верность профессии и не прекращать свою творческую активность, выпуская спектакли и фильмы».
«В мае 2018 года на Каннском фестивале был показан его фильм "Лето", получивший приз за саундтрек. В конце октября этого года Серебренников был дважды номинирован на "Золотую маску" за спектакли "Маленькие трагедии" ("Гоголь-центр") и "Нуреев" (Большой театр). В начале ноября в оперном театре Цюриха с большим успехом прошла премьера оперы Моцарта "Так поступают все женщины" в постановке Серебренникова, а 25 декабря в "Гоголь-центре" состоится премьера его нового спектакля "Барокко"».
В шорт-лист АТК в номинации «Человек года» также вошли:
- Елена Гремина и Михаил Угаров (посмертно) — за выдающийся вклад в дело созидания правозащитного театра, отстаивание прав и свобод личности;
- Михаил Бычков — за проявленное упорство в строительстве Платоновского фестиваля;
- Александр Калягин — за последовательное отстаивание интересов российского театра;
- Мария Ревякина — за успешное развитие фестиваля «Золотая маска».
В номинации «Спектакль года» по версии АТК победил спектакль Дмитрия Крымова «Му-му» (Театр наций).
Шорт-лист лучших российских спектаклей по итогам 2018 года:
- «Му-му» (Театр наций, Москва), реж. Дмитрий Крымов;
- «Три толстяка» (БДТ имени Г.А. Товстоногова, Петербург), реж. Андрей Могучий;
- «Три сестры» (МХТ имени А.П. Чехова, Москва), реж. Константин Богомолов;
- «Дети солнца» (театр «Красный факел», Новосибирск), реж. Тимофей Кулябин;
- «Мертвые души» (театр «Поиск», Лесосибирск), реж. Олег Липовецкий;
- «Сережа» (МХТ имени А.П. Чехова, Москва), реж. Дмитрий Крымов;
- «Пахита» (Урал Опера Балет, Екатеринбург), хореограф Вячеслав Самодуров;
- «100% Воронеж» (компания RiminiProtokoll и Платоновский фестиваль, Воронеж), концепция — Хельгард Хауг, Штефан Кэги, Даниэль Ветцель;
- «Мы берем это на себя» (гастроли цюрихского театра Шаушпильхаус на фестивале NET, Москва), реж. Кристоф Марталер;
- «Утопия» (Театр наций, Москва), реж. Марат Гацалов;
- «Триумф времени и бесчувствия» (МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва), реж. Константин Богомолов;
- «Человек из рыбы» (МХТ имени А.П. Чехова, Москва), реж. Юрий Бутусов.
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