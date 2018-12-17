«СТС Медиа» сольется с НМГ

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) и ВТБ в ближайшее время выкупят у Ивана Таврина медиахолдинг «СТС Медиа».

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных медиакомпаниях. Также информацию о продаже «СТС Медиа» подтвердил сам Таврин, отметив, что переговоры находятся в завешающей стадии. По словам генерального директора НМГ Ольги Паскиной, сделка будет закрыта до конца года.

«СТС Медиа» управляет развлекательными телеканалами СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и CTC Kids. Холдингу Таврина ЮТВ принадлежат 75% «СТС Медиа», остальными 25% владеют НМГ, ВТБ, структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтегаза».

К числу активов НМГ относятся эфирные каналы РЕН ТВ, Пятый канал и несколько платных каналов. По данным компании Mediascope, в среднем за сутки каналы НМГ и «СТС Медиа» смотрят 24% всех российских зрителей.

При покупке «СТС Медиа» в 2015 году Таврин и его партнер по ЮТВ Алишер Усманов заплатили за холдинг $193 млн. С тех пор стоимость холдинга возросла. «За несколько лет "СТС Медиа", как мы и предполагали, существенно улучшил показатели, актив вырос в цене, мы хорошо заработаем на этой сделке», — сказал Таврин.













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