В Казани откроется выставка Ирины Кориной и Светы Шуваевой© Центр современной культуры «Смена»
18 декабря в Центре современной культуры «Смена» в Казани состоится открытие выставки «Артикул и Бахила» художниц Ирины Кориной и Светы Шуваевой.
Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.
Идея этого проекта появилась у художниц во время резиденции Казани. «Как сегодня принять и осмыслить множественное бытие в неизвестном пространстве? — пишут организаторы выставки. — На помощь приходят лукавые гаджеты — смартфоны с облачным хранилищем и соцсети с памятью места. Пропуская через себя расщепленную информацию о локации, они вопрошают — как возможно материализовать "геометку" воспоминания?»
Ирина Корина (р. 1977) окончила факультет сценографии Российской академии театрального искусства (ГИТИС), курс актуального искусства «Новые художественные стратегии» Института проблем современного искусства и Центра современного искусства Дж. Сороса (2000), также училась в Akademin Valand в Гетеборге и Kunstakademie в Вене (2005). Активно выставляется с 2000 года, участница основного проекта 57-й Венецианской биеннале, обладательница многих премий, в том числе «Инновация» и «Соратник».
Света Шуваева (р. 1986) окончила Самарский государственный архитектурно-строительный университет (2010), в 2013 году открыла квартирную галерею «Светлана», где за полтора года прошли десятки выставок российских и зарубежных авторов. В 2016 году Шуваева стала художником года по версии Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Специально для ярмарки она создала проект «Передумали? Ничего Страшного!», в 2017 году этот же проект выбрали к показу на Триеннале российского современного искусства в музее «Гараж». Последний проект художницы — «Последние квартиры с видом на озеро» — был представлен в Московском музее современного искусства.
Выставка «Артикул и Бахила» в Центре современной культуры «Смена» продлится до 3 февраля 2019 года.
Выставка проводится в рамках фестиваля искусства и краеведения «Искра» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и фонда «Живой Город»
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