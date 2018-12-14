Radiohead и The Cure введут в Зал славы рок-н-ролла© Consequence of Sound
Стали известны музыканты, которые весной 2019 года будут введены в Зал славы рок-н-ролла. Среди них британские группы Radiohead и The Cure.
Кроме того, в Зал славы рок-н-ролла избраны американские певицы Джанет Джексон и Стиви Никс (в 1998 году она уже была введена в Зал славы рок-н-ролла в качестве участницы группы Fleetwood Mac) и британские группы Def Leppard, The Zombies и Roxy Music.
На включение в окончательный список, опубликованный на сайте Зала славы рок-н-ролла, в этом году также претендовали Kraftwerk, Rage Against The Machine, Джон Прайн, Rufus, LL Cool J, Devo, Тодд Рандгрен и MC5.
Артисты могут претендовать на место в Зале славы рок-н-ролла не раньше, чем через 25 лет после выпуска своей первой записи. За кандидатов голосуют эксперты музыкальной индустрии. Кроме того, проводится онлайн-голосование среди любители музыки. Как сообщает Billboard, в этом году они отдали предпочтение Def Leppard, Стиви Никс, The Zombies и The Cure.
34-я церемония введения в Зал славы рок-н-ролла состоится в Нью-Йорке 29 марта 2019 года.
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