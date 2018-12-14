Андрей Плахов представит в «Пионере» книгу о Франсуа Озоне

17 декабря в книжном магазине Pioner Bookstore состоится обсуждение новой книги кинокритика Андрея Плахова «Озон», посвященной французскому режиссеру Франсуа Озону.

Начало в 20:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов и кинокритик Зинаида Пронченко обсудят с автором, почему женщины в картинах Франсуа Озона становятся зеркалом социальных изменений во Франции и мире и как режиссер изображает изменение сексуальности в современном обществе.

«В своей книге Андрей Плахов рассказывает об изменчивой натуре режиссера, работы которого наглядно демонстрируют эстетический слом в мировом кино на рубеже веков, — говорится в аннотации к книге «Озон» на сайте издательства «Сеанс». — Свои первые полнометражные фильмы Франсуа Озон выпустил в конце девяностых. За следующие двадцать лет он успел стать одним из самых известных французских авторов. А в России его признали чуть ли не раньше, чем на родине. Но кто этот режиссер на самом деле? Циничный постмодернист или художник с ранимой душой? Знаток женской природы или холодный женоненавистник?».

На презентации можно будет купить книгу Андрея Плахова «Озон» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.













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