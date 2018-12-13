В Минске отменили концерт IC3PEAK

Концерт российской группы IC3PEAK, который должен был состояться сегодня, 13 декабря, в минском клубе «Брюгге», отменен по указанию властей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на менеджера IC3PEAK Олега Митрофанова.

На сайте клуба размещено объявление: «13 декабря 2018 года Управление культуры Мингорисполкома аннулировало гастрольное удостоверение на право проведения концерта российской группы IC3PEAK в баре "Брюгге". Поэтому концерт сегодня не может состояться».

В подтверждение этой информации организаторы концерта опубликовали скан письма из управления культуры об аннулировании гастрольного удостоверения в соответствии с пунктом 3 статьи 215 Кодекса РБ о культуре, который гласит: «Основаниями для аннулирования свидетельства на право организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь являются выявление в документах, представленных организатором культурно-зрелищного мероприятия для получения такого удостоверения, недостоверных сведений или несоответствие документов и (или) сведений требованиям настоящего Кодекса, других актов законодательства, в том числе представление подложных, поддельных или недействительных документов».

Выступления группы IC3PEAK недавно также были сорваны в России. Кроме того, под давлением властей за последние недели были отменены концерты рэперов Хаски, Элджея, Face, Егора Крида, певицы Монеточки, группы «Френдзона» и других исполнителей.

12 декабря, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что президент Владимир Путин поручил выяснить причины отмены концертов, а сама она направила соответствующий запрос в прокуратуру Москвы.













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