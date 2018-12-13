«Артдокфест» подвел итогиКадр из фильма «Лай собак вдалеке»© «Артдокфест»
12 декабря в Москве завершился международный фестиваль документального кино «Артдокфест».
Список лауреатов «Артдокфеста-2018» опубликован на сайте фестиваля.
Основной конкурс:
- Гран-при — «Лай собак вдалеке», реж. Симон Леренг Вильмонт (Дания-Швеция-Финляндия)
- Лучший полнометражный документальный фильм — «Дельта», реж. Александр Течинский (Украина)
- Специальный приз жюри — «Едоки картофеля», реж. Дина Баринова (Россия)
- Диплом жюри — «Домашние игры», реж. Алиса Коваленко (Украина)
Конкурс «Артдоксеть»:
- Гран-при — «Возраст несогласия», реж. Андрей Лошак
- Специальный приз жюри — «Дело Шери», реж. Таня Баженова
- Специальный приз жюри — «В поисках Пуругвая», реж. Мария Павлова
- Победитель зрительского голосования — «Дело Шери», реж. Таня Баженова
Также объвлены лауреаты национальной премии «Лавровая ветвь — 2018», присуждаемой жюри из 50 профессионалов в области неигрового кино:
- Лучший кинофильм — «Белая мама», реж. Зося Родкевич, Евгения Останина
- Лучший телефильм — «Театральное дело», реж. Катерина Гордеева, Роман Супер, Виктор Вохминцев
- Лучший научно-популярный, просветительский фильм (им. Льва Николаева) — «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года», реж. Сергей Нурмамед
- Лучший арт-фильм — «Знаешь, мама, где я был?», реж. Леван Габриадзе
- Лучший дебют — «Хей, бро!», реж. Александр Элькан
- Премия «За вклад в кинолетопись» — Александр Расторгуев (1971–2018)
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
новости
18:08Российско-немецкий хип-хоп перфоманс покажут в КЦ ЗИЛ
16:36В Минске отменили концерт IC3PEAK
14:17Большой вечер Юлия Гуголева пройдет в Москве
13:38На «Винзаводе» обсудят существование на развалинах инаковости
12:51«Артдокфест» подвел итоги
11:17Cineticle устраивает киноуикенд в Петербурге и Москве
Вчера
18:11Apparat завершит европейское турне концертами в России
16:28Госдума обсудит наказания за неуважительные материалы в интернете
15:54Alfa Future People едет в СочиВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить