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«Артдокфест» подвел итоги

News_detailed_pictureКадр из фильма «Лай собак вдалеке»© «Артдокфест»

12 декабря в Москве завершился международный фестиваль документального кино «Артдокфест».

Список лауреатов «Артдокфеста-2018» опубликован на сайте фестиваля.

Основной конкурс:

  • Гран-при — «Лай собак вдалеке», реж. Симон Леренг Вильмонт (Дания-Швеция-Финляндия)
  • Лучший полнометражный документальный фильм — «Дельта», реж. Александр Течинский (Украина)
  • Специальный приз жюри — «Едоки картофеля», реж. Дина Баринова (Россия)
  • Диплом жюри — «Домашние игры», реж. Алиса Коваленко (Украина)

Конкурс «Артдоксеть»:

  • Гран-при — «Возраст несогласия», реж. Андрей Лошак
  • Специальный приз жюри — «Дело Шери», реж. Таня Баженова
  • Специальный приз жюри — «В поисках Пуругвая», реж. Мария Павлова
  • Победитель зрительского голосования — «Дело Шери», реж. Таня Баженова

Также объвлены лауреаты национальной премии «Лавровая ветвь — 2018», присуждаемой жюри из 50 профессионалов в области неигрового кино:

  • Лучший кинофильм — «Белая мама», реж. Зося Родкевич, Евгения Останина
  • Лучший телефильм — «Театральное дело», реж. Катерина Гордеева, Роман Супер, Виктор Вохминцев
  • Лучший научно-популярный, просветительский фильм (им. Льва Николаева) — «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года», реж. Сергей Нурмамед
  • Лучший арт-фильм — «Знаешь, мама, где я был?», реж. Леван Габриадзе
  • Лучший дебют — «Хей, бро!», реж. Александр Элькан
  • Премия «За вклад в кинолетопись» — Александр Расторгуев (1971–2018)


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