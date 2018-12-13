Apparat завершит европейское турне концертами в России© Pushing Stone
Немецкий электронный музыкант Саша Ринг, известный как Apparat, весной 2019 года даст концерты в России.
Концерты пройдут 17 мая в Москве (в «Известия Hall») и 18 мая в Петербурге (в Aurora Concert Hall)
Как сообщают организаторы московского концерта, агентство Pushing Stone, выступления в России завершат программу европейского live-тура артиста — первого после тура «Soundtrack Live» в поддержку альбома «Krieg Und Frieden» (2013), написанного для театральной постановки Себастьяна Хартманна «Война и мир».
Apparat — один из ключевых электронных артистов современности, участник супергруппы Moderat. На его счету шесть лонг-плеев, альбом-коллаборация с немецким техно-продюсером Ellen Allien и сотни выступлений с группой Apparat Band по всему миру.
Его имя можно встретить в лайнапах главных европейских фестивалей и в титрах культовых сериалов и фильмов. Например, трек «Goodbye» звучит в кульминационной сцене сериала «Во все тяжкие», а несколько месяцев назад Саша Ринг получил приз на Венецианском кинофестивале за лучший саундтрек к фильму «Капри-Революция».
В 2018 году музыкант работал в студии над новым альбомом, дату выхода которого он пока держит в секрете.
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