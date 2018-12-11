Alfa Future People едет в Сочи

Команда организаторов международного музыкального фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People объявила о создании нового проекта. С 22 по 24 марта 2019 года на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Адлерском районе Сочи пройдет фестиваль AFP Snow Edition.

«Новый фестиваль призван немного скрасить длительное ожидание лета и напомнить всем, как музыка под открытым небом заряжает энергией, — сообщают организаторы. — Мероприятие пройдет в формате apres-ski на склонах гор как во время катания, так и по вечерам. Основные элементы остаются теми же, что и на летнем AFP: электронная музыка, спорт и развлекательная программа».

Три сцены фестиваля расположатся на склонах высотой 1100 м (Горная Олимпийская деревня), 1600 м (Роза-1600) и 2320 м (Роза Пик), четвертая сцена займет каток. В дневное время на них выступят зарубежные и российские электронные музыканты, а в ночь с 23 на 24 марта хедлайнеры фестиваля переместятся на главную концертную площадку «Роза Холл».

Расписание, программа и состав участников Alfa Future People Snow Edition будут опубликованы на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль под открытым небом Alfa Future People проводится с 2014 года, на нем создаются инсталляции, работают выставки, спортивные площадки, организуются лектории, посвященные развитию современных технологий. Среди участников Alpha Future People 2018 были Бен Клок (Германия), Афроджек (Нидерланды), Alesso (Швеция), Vini Vici (Израиль), Yellow Claw (Нидерланды), Стив Аоки (США) и Дельфин (Россия).













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