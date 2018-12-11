В Роскомнадзоре не исключают блокировки Google

В должности заместителя руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин курирует Управление разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций и Управление контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций © Роскомнадзор

Сегодня, 12 декабря, заместитель руководителя Роскомназдора Вадим Субботин заявил, что если компания Google не подчинится требованию фильтровать поисковую выдачу, ее поисковику грозит блокировка.

«Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать. Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка», — цитирует Субботина «Интерфакс».

Речь идет о поправках в федеральный закон «Об информации», регулирующий интернет-отрасль, уточнил замглавы Роскомнадзора.

«Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя, — пояснил он. — Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал».

Также Субботин рассказал о намерении Роскомнадзора провести повторную проверку Google на предмет исполнения российского законодательства и в случае нарушения оштрафовать компанию на 700 тысяч рублей.

Ранее Роскомнадзор уже оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи.









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