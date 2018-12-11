В МАММ пройдет выставка Дамира Муратова

Дамир Муратов. Навсегда © МАММ

Сегодня, 12 декабря, в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) открывается выставка «Навсегда» художника Дамира Муратова.

Как сообщает сайт МАММ, экспозиция объединит работы, созданные в 2017 году. Выставка продлится до 27 января 2019 года.

«Проект Дамира Муратова — это размышление о времени, как о преходящей субстанции, которое он транслирует через обращение к советским образам, выбирая в качестве референса для своих произведений эфемерные предметы — этикетки, фантики и предметы ширпотреба, — отмечают организаторы выставки. — Дамир Муратов ассимилирует эссенцию того времени, перенося ее в современность, адаптируя это сложно формулируемое чувство так, чтобы его могло прочувствовать поколение, не заставшее Советский Союз».

Дамир Муратов родился в 1967 году в Тобольске. Окончил художественно-графический факультет Омского государственного педагогического университета имени А.М. Горького (1998).

Среди персональных выставок художника «Все засыпет хвоей наших кедров» (галерея «Белый куб», Омск; Красноярский культурно-исторический музейный комплекс, 2011–2012), «Как я провел лето» (галерея «Боли Шер», Омск, 2012), «Конец цвета» (галерея X—Max, Уфа, 2012), «From Siberia with Love» (11.12 Gallery, Москва, 2013), «Белые солдаты» (Музей современного искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, 2013), «Random Skier» (Dukley Art Center, Котор, Черногория, 2015), «Искусство привидений» (11.12 Gallery, Москва, 2017) и др.

Работы Дамира Муратова демонстрировались на групповых выставках в Перми, Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Лондоне и Бухаресте, художник принимал участие в оформлении спектаклей БДТ имени Г.А. Товстоногова, Северо-Казахстанского областного театра кукол и Московского Губернского театра.









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