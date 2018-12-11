Лекцию о Герде Арнце прочитают в Москве

16 декабря, в последний день работы выставки «ИЗОСТАТ» в галерее «На Шаболовке» голландский историк искусства Флип Боол прочитает лекцию о творчестве художника Герда Арнца (1990-1988).

Начало в 16:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Именно Герд Арнц придал системе ISOTYPE характерный графический стиль. В 1920-х Арнц был связан с кельнской «группой прогрессивных художников», изображал жизнь рабочих и классовую борьбу в абстрактных композициях в технике ксилографии.

Увидев графику Арнца на одной из выставок в Германии, Отто Нейрат пригласил его в Социально-экономический музей Вены. С приходом Герда Арнца «венский метод изобразительной статистики» получил один своих ключевых элементов: арсенал знаков-пиктограмм, максимально ясно и лаконично представляющих предмет или явление. В 1931–1934 годах Герд Арнц жил в Москве, фактически был главным художником Института Изостат.

Флип Боол — историк искусства, коллекционер, в прошлом — руководитель отдела современного искусства Муниципального музея Гааги, куратор Нидерландского музея фотографии в Роттердаме. В 1976 году Флип Боол принимал участие в подготовке первой ретроспективы Герда Арнца в Муниципальном музее Гааги.

Лекция «Герд Арнц. Графические работы 1920–1940-е» проводится при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Российской Федерации









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