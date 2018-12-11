Перформанс «Звуки книг» состоится в РГГУ

14 декабря в книжной лавке РГГУ «У кентавра» Георгий Орлов представит электроакустический перформанс «Звуки книг».

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

«Сюжет электроакустического выступления разворачивается сквозь очередность развития технических медиумов письменной культуры. Перформанс воссоздаст звуковые структуры, не требующие понимания музыки как фиксированной последовательности партитур. Большинство объектов, задействованных в выступлении, основываются на рецепции разных систем письменности в пространстве книжного магазина», — сообщают организаторы.

«Перформанс ставит своей целью вовлечение слушателей в звуковое пространство, прямое взаимодействие с аудиторией и формирование коллективного опыта прослушивания книг как телесного события собственной звуковой памяти».

Сюжет перформанса:

Каменное перо (15 мин) – Звуки (всегда цифровые и акустические): вода, лес, болото, птицы. Основные: камень и клинопись. Живое перо (10 мин) – Звуки: книги, листки и т.п + натуральное извлечение звуков книг. Основные: перо и ручка. Металлическое перо (15 мин) – Звуки: индустриализации, шумы, балки и т.п. Основные: печатная машинка, клавиатура и мышь. Успокоение (10 мин) – Звуки: книг и совместный перформанс.

Георгий Орлов — студент 4-го курса факультета культурологии РГГУ, занимается исследованиями звука и аудиальной культуры в рамках направления Sound Studies. Модератор и лектор научного семинара «Культурные прогулки: аудиовизуальные исследования городской среды» (кафедра культурологии РГГУ), основатель проекта «Сны Нави»

Его помощником в перформансе выступит участник проекта «Старый мох» Дмитрий Бубинский.

Также в программе лекция кандидата культурологии, доцента МГУ, преподавателя Высшей школы ХПМТ (ФИИ РГГУ), сотрудника «Музыкальной лаборатории» Константина Дудакова-Кашуро — специалиста по искусству и литературе немецкого и итальянского авангарда, автора исследований и выставок по истории раннесоветской шумовой культуры.









ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ