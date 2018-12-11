Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона

Александр Жаров © Роскомнадзор

Сегодня, 11 декабря, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google оштрафоана на 500 тысяч рублей за неисполнение российского законодательства.

Заявление главы Роскомнадзора приводит «Интерфакс».

«Мы ответ от компании Google получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают — так написано в письме, — сказал Жаров. — Поскольку мы следим за их выдачей поисковой и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось, и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей».

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи.

«Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google», — цитирует сегодняшнее заявление Жарова ТАСС.

Запрещенные в России ресурсы вносятся в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), которую ведет Роскомнадзор. 26 сентября вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключиться к ФГИС, чтобы исключить запрещенные ресурсы из поисковой выдачи.













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