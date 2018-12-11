Cahiers du cinema и Sight & Sound составили рейтинги лучших фильмов

Журналы о кино Cahiers du cinema (Франция) и Sight & Sound (Великобритания) опубликовали списки лучших десяти фильмов по итогам 2018 года.

На первое место в своем списке редакция Cahiers du cinema поставила фэнтезийный детектив «Дикие мальчишки» Бертрана Мандико, на 9-м месте оказался фильм «Лето» Кирилла Серебренникова.

Лучшие десять фильмов по версии Cahiers du cinema:

«Дикие мальчишки» (Les Garçons Sauvages, Франция), реж. Бертран Мандико; «Кенкен и инопланетяне» (Coincoin et les z’inhumains, Франция), реж. Брюно Дюмон; «Призрачная нить» (Phantom Thread, США-Великобритания), реж. Пол Томас Андерсон; «Пылающий» (Burning, Южная Корея), реж. Ли Чхан-дон; «Пол Санчес вернулся!» (Paul Sanchez est revenu!, Франция-Бельгия), реж. Патрисия Мазюи; «Секретное досье» (The Post, США-Великобритания), реж. Стивен Спилберг; «Ночью у моря одна» (Bamui haebyunaeseo honja, Южная Корея-Германия), реж. Хон Сан-су; «Дом, который построил Джек» (The House That Jack Built, Дания-Франция-Германия-Швеция), реж. Ларс фон Триер; «Лето» (Россия), реж. Кирилл Серебренников; «Остров сокровищ» (L’Île au trésor), реж. Гийом Брак.

Рейтинг Sight & Sound составлен по результатам опроса 164 кинокритиков из разных стран. На первом месте — фильм Альфонсо Куарона «Рома», получивший «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

Лучшие десять фильмов по версии Sight & Sound:

«Рома» (Roma, Мексика-США), реж. Альфонсо Куарон; «Призрачная нить» (Phantom Thread, США-Великобритания), реж. Пол Томас Андерсон; «Пылающий» (Burning, Южная Корея), реж. Ли Чхан-дон; «Холодная война» (Zimna wojna, Польша-Франция-Великобритания), реж. Павел Павликовский; «Дневник пастыря» (First Reformed, США-Великобритания-Австралия), реж. Пол Шредер; «Не оставляй следов» (Leave No Trace, США-Канада), реж. Дебра Граник; «Фаворитка» (The Favourite, Ирландия-Великобритания-США), реж. Йоргос Лантимос; «Тебя никогда здесь не было» (You Were Never Really Here, Великобритания-Франция-США), реж. Линн Рэмси; «Счастливый Лазарь» (Lazzaro felice, Италия-Швейцария-Франция-Германия), реж. Аличе Рорвакер; «Зама» (Zama, Аргентина-Бразилия-Испания-Доминикана-Франция-Нидерланды-Мексика-Швейцария-США-Португалия-Ливан), реж. Лукресия Мартель.



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