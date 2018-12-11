Расписание дискуссионного марафона COLTA.RU
Стали известны темы, гости и расписание дискуссионного марафона ЧТО БОЛИТ, который COLTA.RU проведет в Москве 23 декабря.
В этот день друзья и оппоненты COLTA.RU — известные деятели искусства, социологи, публицисты — встретятся друг с другом и со зрителями, чтобы поговорить о том, что нас с вами в последнее время сильнее всего задевает, о чем мы особенно горячо спорим в медиа и соцсетях.
Расписание дискуссий
12:00 — НЕ ТВОЕ ДЕЛО. КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО ПУТИНИЗМА
С кафедры, в медиа, в соцсетях мы слышим, что харрасмент мы выдумали, депрессия — это лень, а молодые опасно консервативны. Ускользать, встраиваться или бороться? Поговорим о том, как сохранить самосознание на фоне политической опустошенности.
Участники:
- Армен Арамян, социолог, редактор раздела «Университет» журнала DOXA.
- Элла Россман, преподавательница Школы культурологии НИУ ВШЭ, феминистская активистка.
- Наталия Тышкевич, руководительница спецпроекта «PhD Ненависть» журнала DOXA
Модератор: Надя Плунгян, искусствовед, шеф-редактор раздела «Искусство» сайта COLTA.RU
13:30 — ЦЕНА КОМПРОМИССА В 2018-М. СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЛАСТЬЮ КАК МОРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Сотрудничать — когда это возможно и когда уже невозможно? Спор о границах допустимого для деятелей культуры компромисса в отношениях с властью длится уже не один год — но время от времени вокруг этой темы вспыхивают особенно сильные страсти — как происходит в начале этой зимы. Где сейчас проходит демаркационная линия?
Участники:
- Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино»
- Анна Наринская, публицист, литературный критик, куратор
Модератор: Анна Голубева, журналист, шеф-редактор раздела «Медиа» сайта COLTA.RU
15:00 — КАМЕНЬ В БОТИНКЕ: МОЖЕТ ЛИ ИСКУССТВО БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫМ?
Светлана Баскова, режиссер возмутительного «Зеленого слоника» и Борис Юхананов, теоретик и практик самого тревожного из искусств — современного театра. Марина Разбежкина, основатель школы нелицеприятной документалистики и художник Анатолий Осмоловский, проделавший путь от акционизма и нонспектакулярности до зрелищной нефигуративной скульптуры. При посредничестве Василия Корецкого они обсудят феномен последних лет — недовольство современной культурой. Возможно ли «доброе кино», уютный театр, нетравматичный арт — и кому они вообще нужны? Совместимы ли буржуазная этика и правда? Может ли столкновение с реальностью быть безболезненным для художника и зрителя?
Участники:
- Светлана Баскова, кинорежиссер, сценарист
- Анатолий Осмоловский, художник, акционист, теоретик, куратор
- Марина Разбежкина, кинорежиссер, сценарист, сооснователь Школы документального кино и театра
- Борис Юхананов, режиссер, теоретик театра, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский»
Модератор: Василий Корецкий, кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» сайта COLTA.RU
Дискуссионный марафон ЧТО БОЛИТ (Facebook, «ВКонтакте») пройдет в воскресенье, 23 декабря, с 12:00 до 17:00 в лектории Level One (Старопименовский переулок, д. 4., стр. 2).
Вход на дискуссии бесплатный по предварительной регистрации.
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