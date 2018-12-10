В Москве пройдет фотовыставка, посвященная Дэвиду Боуи

© 1974, Steve Schapiro / Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

11 января в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве откроется выставка «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю», на которой будут представлены работы знаменитого американского фотографа Стива Шапиро.

Как сообщает сайт Центра фотографии имени братьев Люмьер, в экспозицию вошли редкие кадры 1970-х годов, включая фотографии совместного выступления Дэвида Боуи и Шер на телевизионной программе «Шоу Шер» и сцены съемок фильма «Человек, который упал на Землю».

Основу выставки составили портреты Дэвида Боуи с 12-часовой частной фотосессии 1974 года в Лос-Анджелесе. Некоторые из них были впоследствии использованы музыкантом для оформления обложек его альбомов, а также попали на обложки таких журналов, как People и Rolling Stone.

Выставка продлится до 31 марта и будет сопровождаться кинопоказами о жизни и творчестве Дэвида Боуи, лекциями о его участии в киносъемках, особенностях его сценических образов и их влиянии на моду и другими мероприятиями.

















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