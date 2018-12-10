Сара Брайтман выступит в Москве и Петербурге© sarahbrightman.com
Осенью 2019 года в Москве и Петербурге пройдут концерты британской певицы Сары Брайтман.
По информации на сайте Сары Брайтман, концерты назначены на 29 октября («Крокус Сити Холл», Москва) и 30 октября (БКЗ «Октябрьский», Петербург).
9 ноября Сара Брайтман представила свой 15-й альбом «Hymn» и анонсировала мировой тур, во время которого певица будет исполнять композиции с нового альбома, а также свои лучшие хиты, сообщают организаторы московского концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».
В расписании тура более 125 выступлений в разных странах мира. Он начинается сегодня, 10 декабря, в Буэнос-Айресе.
Из Южной Америки Сара Брайтман отправится в США и Канаду, весной 2019 года она приедет в Япониб, а осенью даст серию концертов в городах Европы — Софии, Бухаресте, Клуже, Одессе, Киеве, Москве, Петербурге, Хельсинки, Таллине, Риге, Каунасе, Варшаве и Праге.
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