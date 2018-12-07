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Андрей Зорин прочитает лекцию в Москве

News_detailed_picture© New College

10 декабря в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве состоится лекция историка культуры, профессора Оксфордского университета и МВШСЭН Андрея Зорина «Культурный конструкт».

Начало в 19:30, вход свободный по преварительной регистрации, адрес «InLiberty Рассвет»: Столярный переулок, д. 3, корп. 1.

«История культуры — это наука об изменениях, и она лучше других знает, что все, что создает человек, преходяще: меняются социальные институты и повседневные практики, идеалы и материальный мир, способы думать и способы об этом рассказывать. Возможно ли помыслить человека вне его исторического времени?», — говорится в описании лекции.

Лекция Андрея Зорина продолжит бесплатный курс «Природа человека», который организует образовательный проект InLiberty (полная программа курса — здесь).









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