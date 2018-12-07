GONE.Fludd все-таки даст концерт в Петрозаводске© GONE.Fludd / «ВКонтакте»
Сегодня, 7 декабря, в Петрозаводске состоится концерт рэпера GONE.Fludd, ранее отмененный дирекцией площадки по рекомендации прокуратуры. Организаторы изменили возрастное органичение для посетителей концерта с 16+ на 18+.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на группу с информацией о концерте в соцсети «Вконтакте».
6 декабря администрация клуба «Zефир», где должен был выступать GONE.Fludd, объявила об отмене концерта, получив предостережение от прокуратуры Петрозаводска «о недопустимости нарушения закона». Ранее в прокуратуру поступило заявление от гражданина с приложенными текстами песен GONE.Fludd, в которых, по словам заместителя прокурора Петрозаводска Константина Лебединского, содержатся «нецензурная лексика, пропаганда наркотиков и другое».
«За последние два дня администрации клуба поступило несколько предупреждений. Естественно, никто не берет на себя ответственность и не предоставляет каких-то официальных бумаг о запрете. Просто мягко предупреждают. Устав бороться с этим, мы склонились к тому, что все-таки будем проводить наш концерт, но при условии соблюдения ограничений 18+», — цитирует ТАСС сообщение организаторов концерта.
«Проход строго с 18 лет по паспорту, — уточнили они. — Лица, не достигшие совершеннолетия, проходят в сопровождении родителей. Родители остаются с ребенком на весь концерт».
За последние недели в разных городах России под давлением властей были отменены концерты рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона» и других исполнителей.
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