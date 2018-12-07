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Илья Красильщик уходит из «Медузы»

News_detailed_picture© Ilya Krasilshchik / Facebook

Сегодня, 7 декабря, издатель информационного онлайн-проекта «Медуза» Илья Красильщик объявил, что с 1 января 2019 года прекратит работать в издании.

«Ухожу, всех любя, готов всем помогать — но уже в советами, а не работая», — написал Красильщик в фейсбуке. О причинах своего решение и о планах на будущее он не сообщил.

В 2014 году Илья Красильщик был одним из создателей «Медузы» — вместе с экс-главредом «Ленты.ру» Галиной Тимченко и экс-руководителем отдела специальных корреспондентов «Ленты.ру» Иваном Колпаковым.

В начале ноября 2018 года Колпаков ушел в отставку с поста главного редактора «Медузы» в связи с обвинениями, которые выдвинула против него жена одного из сотрудников издания. Исполняющим обязанности главреда была назначена управляющий редактор «Медузы» Татьяна Ершова.









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