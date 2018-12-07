В «Октябре» пройдет ретроспектива Акиры Куросавы

В «Октябре» пройдет ретроспектива Акиры КуросавыКадр из фильма «Ран»© КАРО
С 14 по 25 декабря в московском киноцентре «Октябрь» проект «Каро.Арт» и журнал «Искусство кино» представят ретроспективу Акиры Куросавы, охватывающую 45 лет творчества режиссера.
В программе ретроспективы восемь фильмов:
- «Тихий поединок» (1949)
- «Скандал» (1950)
- «Идиот» (1951)
- «Семь самураев» (1954)
- «Трон в крови» (1957)
- «Дерсу Узала» (1975)
- «Ран» (1985)
- «Еще нет» (1994)
«Мы хотели представить весь спектр творчества Куросавы, — говорит кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. — Тут есть и монументальные самурайские картины, такие как "Семь самураев", и его интерпретация Шекспира, "Трон в крови" и "Ран", и с другой стороны, фильмы драматические, интимные, современные, которые можно назвать источником вдохновения для многих режиссеров сегодняшнего социального кино».
Ретроспектива организована Синематекой «Искусство кино» совместно с Посольством Японии в России и Японским фондом в рамках года Японии в России
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