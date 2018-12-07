Полиция не обнаружила нарушений в фонде Сокурова

Сегодня, 7 декабря, полиция Петроградского района Петербурга объвила о завершении проверки деятельности фонда поддержки кинематографа «Пример Интонации (фонд Александра Сокурова)». Каких-либо нарушений по итогам проверки не выявлено.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Основанием для проверки послужило заявление бывшего работника фонда о возможных противоправных действиях, связанных с хищением денежных средств, выделенных для производства видеопродукции, — уточняется в сообщении. — Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления».

Ранее стало известно, что еще весной в отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району Петербурга поступило заявление о нарушениях в фонде «Пример интонации», директор которого якобы манипулировал финансовой отчетностью, чтобы скрыть хищения.

О мотивах автора заявления «Фонтанке» рассказал художественный руководитель фонда Александр Сокуров: «Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга».









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