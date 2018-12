Умер Пит Шелли

6 декабря в Таллине в возрасте 63 лет умер английский певец, гитарист и автор песен, лидер группы Buzzcocks Пит Шелли.

Об этом сообщает BBC.

Пит Шелли (настоящее имя Питер Кэмпбелл Макниш) родился в 1955 году в пригороде Манчестера, в 1975 году вместе с другим студентом Болтонского техноголического института, Говардом Девото, создал панк-группу Buzzcocks.

Первый концерт Buzzcocks дали в 1976 году на разогреве у Sex Pistols в Манчестере. В 1977 году Девото ушел из группы, и Шелли стал ее вокалистом и автором большинства песен. В конце 1970-х — начале 1980-х Buzzcocks были одним из самых заметных явлений манчестерской рок-сцены. Самый известный хит группы, «Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)», в 1978 году занял 12-е место в британском чарте синглов.

После распада Buzzcocks в 1981 году Шелли выпустил свой первый сольный сингл, «Homosapien», вскоре вышел одноименный альбом. За ним последовали еще несколько сольных релизов.

В 1989 году Buzzcocks воссоединились, группа вернулась к работе в студии и продолжила концертные выступления. В 2002 году Шелли и Девото выпустили совместный альбом «Buzzkunst», в 2006-м Шелли перезаписал песню «Ever Fallen in Love» с супергруппой, в которой играли Роджер Долтри, Дэвид Гилмор, Питер Хук, Элтон Джон, Роберт Плант и другие известные музыканты.





