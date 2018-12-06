Объявлены номинанты «Золотого глобуса»

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Сегодня, 6 декабря, в Беверли-Хиллз объявлены 76-го сезона премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».

Наибольшее число номинаций — шесть — у комедии Адама Маккея «Власть» (Vice, США, 2018), номинированной в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)».

В категории «Лучший фильм» номинации получили:

«Черная Пантера» (Black Panther, США-ЮАР-Южная Корея-Австралия, 2018), реж. Райан Куглер;

«Черный клановец» (BlacKkKlansman, США, 2018), реж. Спайк Ли;

«Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody, Великобритания-США, 2018), реж. Брайан Сингер;

«Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk, США, 2018), реж. Барри Дженкинс;

«Звезда родилась» (A Star Is Born, США, 2018), реж. Брэдли Купер.

В категории «Лучший режиссер» в список номинантов вошли Брэдли Купер («Звезда родилась»), Спайк Ли («Черный клановец»), Альфонсо Куарон («Рома»), Питер Фаррелли («Зеленая книга») и Адам Маккей («Власть»).

В главных актерских номинациях на «Золотой глобус» номинированы Леди Гага и Брэдли Купер («Звезда родилась»), Николь Кидман («Время возмездия»), Гленн Клоуз («Жена»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Розамунд Пайк («Частная война»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Лукас Хеджес («Стертая личность») и Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»).

На звание лучшего фильма на иностранном языке претендуют:

«Капернаум» (Capharnaüm, Ливан-США, 2018), реж. Надин Лабаки;

«Девочка» (Girl, Нидерланды-Бельгия, 2018), реж. Лукас Донт;

«Работа без авторства» (Werk ohne Autor, Германия-Италия, 2018), реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк;

«Рома» (Roma, Мексика-США, 2018), реж. Альфонсо Куарон;

«Магазинные воришки» (Manbiki kazoku, Япония, 2018), реж. Хирокадзу Корээда.

Полный список номинантов доступен на сайте премии.

Церемония награждения лауреатов 76-го сезона «Золотого глобуса» состоится 6 января.





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