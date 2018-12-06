В Казани выступят российские музыканты из Германии

В декабре промо-сообщество «Изолента» и Гёте-Институт запускают в Казани музыкальный проект «Реверс», в котором примут участие российские музыканты, живущие в Германии.

«"Реверс" — это серия мероприятий при участии артистов, которые, переехав из России в Германию,

смогли найти свое место в музыкальной сцене мировой электронной столицы — в Берлине, — сообщают организаторы. — Современная Германия выделена красным на карте любого человека, связанного с электронной музыкальной сценой: артисты со всего мира переезжают в Берлин, чтобы быть ближе к актуальным процессам в мире музыки и становиться их частью. Среди этих артистов немало тех, кто родился в России и на пост-советском пространстве. В рамках "Реверса" в Казани выступят три разножанровых представителя этой "эмигрантской сцены", хорошо знакомых европейской аудитории».

Площадкой проекта станет Центр современной культуры «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, д. 7).

Расписание:

15 декабря — концерт Chikiss

Chikiss — базирующаяся в Берлине синтезаторная дива и подписантка лейбла Not Not Fun. С помощью множества синтезаторов, Chikiss записывает ностальгическо-футуристическую электронику, вдохновленную забытыми советскими композиторами. Ее лайвы можно услышать на Present Perfect и курехинском фестивале в Петербурге, в прямом эфире амстердамского Red Light Radio и в легендарном берлинском Panorama Bar. В Казани Chikiss выступит с вечерним live-концертом.

19 января — live-сет Knigi

Knigi — музыкант, живущий в Берлине, играющий на разных европейских площадках, сейчас готовит релиз на лейбле Trip — одном из самых авторитетных техно-лейблов Европы. Выступления Knigi – это особое перформативной действие — с помощью модульного синтезатора он создает танцевальную импровизация которая предполагает максимальное слияние с танцполом.

16 февраля — dj-сет Михаила Штангля

Михаил Штангль — музыкальный директор серии вечеринок Boiler Room в Германии и диджей, выступающий под псевдонимом Opium Ham, а в недавнем прошлом — куратор крупного европейского фестиваля CTM и резидент легендарного клуба Berghain.





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