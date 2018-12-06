Ольга Седакова прочитает в Москве лекцию о поэме «Москва-Петушки»

15 декабря в московском культурном центре «Пунктум» состоится лекция Ольги Седаковой «"Москва-Петушки" Венедикта Ерофеева: сегодня и прежде».

Начало в 17:00, вход свободный по предварительной регистрации, адрес культурного центра «Пунктум»: ул. Народная д. 8.

«Предметом нашего разговора с поэтом, филологом, философом Ольгой Александровной Седаковой станет самое известное произведение Венедикта Васильевича Ерофеева — поэма "Москва–Петушки". Вернее, с Ольгой Александровной мы будем говорить не только о самом произведении, но и том, как за прошедшие с момента создания изменилось восприятие текста Венедикта Васильевича», — сообщают организаторы вечера.

«Мы поговорим о том, как читали поэму тогда, когда ее почти невозможно было представить изданной на родине, и как читают ее сегодня, когда за Венедиктом Васильевичем прочно закрепился статус классика».





















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