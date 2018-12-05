В Москве выступит квартет Джейми Сафта© Дом
11 декабря в Культурном центре «Дом» в Москве пройдет концерт квартета Starlite Motel во главе с американским пианистом и композитором Джейми Сафтом.
Джейми Сафт участвовал в записи не менее тринадцати альбомов Джона Зорна, сотрудничал с другими представителями нью-йоркской downtown-сцены — Бобби Превайтом, Сайро Баптистой, Дэйвом Дугласом, а также с такими музыкантами, как Игги Поп, Вадада Лео Смит, Билл Ласвелл, Merzbow, Маршалл Аллен, Дерек Бейли, Beastie Boys.
В Starlite Motel вместе с Джейми Сафтом играют норвежские музыканты Кристоффер Альбертс (саксофон), Ингебригт Хокер Флатен (бас) и Гард Нильссен (ударные).
«Участники Starlite Motel сдвигают фокус на сплав идиоматической и неидиоматической джазовой импровизации с психоделическим роком (а как же, ведь Джейми Сафт здесь играет на Хаммонд-органе!) с ароматами блюза и тяжелого металла», — отмечают организаторы концерта.
Концерт проводится при поддержке Посольства Норвегии в России
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