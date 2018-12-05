Реконструкция Новой Третьяковки начнется в 2022 году

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова объявила, что начало работ по реконструкции здания ГТГ на Крымском Валу (Новая Третьяковка) запланировано на 2022 год.

Об этом Зельфира Трегулова сообщила РИА Новости.

«Сейчас мы занимаемся разработкой архитектурного проекта здания на Крымском Валу с архитектором Ремом Колхасом», — сказала она.

По словам гендиректора ГТГ, начать реконструкцию планируется, когда будут созданы необходимые условия: «Когда мы найдем, куда нам переезжать, оборудуем это пространство, когда нам будет выделено соответствующее госфинансирование, поскольку сейчас всю работу про проектированию мы делаем на спонсорские средства, но для строительства нам, конечно, необходимо выделение очень серьезных госсредств, тогда мы начнем реконструкцию».

Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о реконструкции здания Новой Третьяковки в августе 2017 года.

На пресс-конференции зимой 2018 года Зельфира Трегулова сообщила, что согласно концепции реконструкции здания ГТГ на Крымском Валу Центральный дом художника (ЦДХ) и Новая Третьяковка станут единым пространством, а Рем Колхас пояснил, что собирается снизить «монолитный эффект здания», убрав стену между ЦДХ и Новой Третьяковкой, «ограничивающие передвижение посетителей», и установить в здании несколько эскалаторов, чтобы посетителям было удобнее перемещаться по зданию.

Концепция реконструкции Новой Третьяковки представлена на сайте бюро Рема Колхаса OMA.









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