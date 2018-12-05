Вечер музыки Мортона Фелдмана пройдет в Петербурге© Interframe Media
8 декабря на Новой сцене Александринского театра в Петербурге состоится лекция-концерт «Чистое время Мортона Фелдмана», посвященная творчеству американского композитора Мортона Фелдмана (1926-1987).
Вечер организован Новой сценой и культурно-образовательным проектом «Эшколот». Начало в 17:00, вход по билетам Александринского театра (350 рублей).
Как сообщает сайт «Эшколота», вечер откроется лекцией музыкального критика Алексея Мунипова об отношениях Мортона Фелдмана с музыкальным временем и продолжится концертом: в исполнении Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) прозвучит четырехчасовое сочинение «Филипу Гастону» (1984) для флейты, фортепиано/челесты, вибрафона, колокольчиков, маримбы и колоколов — посвящение художнику-абстракционисту Филипу Гастону (1913–1980).
«Абстрактные, как бы красивые (если красивостью считать благозвучие) наслоения звуков медленно растворяются в застывшем времени, оставляя после себя незаполненные поля памяти. Это уникальный опыт восприятия чистого времени, опыт, который вряд ли придется пережить когда-либо еще», — говорит о произведении Мортона Фелдмана композитор Дмитрий Курляндский.
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