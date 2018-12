В музее Сидура проходит цикл лекций Ильи Будрайтскиса об исторической памяти

В декабре в Музее Вадима Сидура в Москве пройдут три лекции цикла «Что такое историческая память?» историка, публициста и художественного критика Ильи Будрайтскиса.

Первые две лекции — «Историческое знание и коллективная память» и «Память и ее социальные рамки» — состоялись в ноябре. На декабрь запланированы:

Лекция №3 — «Рождение исторической памяти. Когда рождается представление об общей истории?» (6 декабря в 19:00)

Лекция №4 — «Бои за историю. Стоит ли в них участвовать и как выбрать правильную сторону?» (20 декабря в 19:00)

Лекция №5 — «История проигравших. Как услышать голоса тех, кто был лишен возможности говорить?» (дата и время уточняются)

«Всем известно, что именно способность удерживать вместе воспоминания создает уникальную человеческую личность, — говорится в описании цикла на сайте Московского музея современного искусства. — Однако мы — это не только то, что помним, но и то, что предпочитаем забывать. Истории стран и народов, как и личные истории, предполагают необходимость постоянно выбирать, что останется в памяти. В рамках серии лекций, посвященных понятию "исторической памяти", мы коснемся вопроса о том, почему история продолжает оказывать такое большое влияние на наше настоящее, чем отличается личная память от памяти коллективной и как связаны между собой память и историческое знание».

Билет на лекцию стоит 300 рублей. Ввиду ограниченной вместимости зала рекомендуется предварительная регистрация.

Илья Будрайтскис — историк, публицист, художественный критик и общественный активист. Работал научным сотрудником Музея современной истории России, руководителем Медиатеки ГЦСИ. Преподаватель Института проблем современного искусства. Член редколлегий «Художественного журнала» и Openleft. Неоднократно публиковался в таких изданиях как E-flux (Нью-Йорк), WdWReview (Роттердам), Krytyka Polityczna (Варшава), COLTA.RU, «Сеанс» и др. Составитель и соавтор книг «Post-post-Soviet? Art, Politics and Society in Russia in the Turn of the Decade» (Chicago University Press, 2013, совместно с Екатериной Деготь и Мартой Дзеванска) и «Pedagogical poem» (Marsilio Editori, 2014, совместно с Арсением Жиляевым), автор книги «Диссиденты среди диссидентов» (Свободное марксистское издательство, 2017).





